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الوطن

صيانة أعمدة الإنارة بالمقرات الانتخابية بمركز المنيا

منذ 19 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
صيانة أعمدة الإنارة بالمقرات الانتخابية بمركز المنيا

رئيس مركز المنيا

قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية تابعت صيانة وتركيب جميع أعمدة الإنارة والكشافات بمحيط المقرات الانتخابية، وذلك تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين.

وأضاف أن مركز المنيا يضم 90 لجنة انتخابية بعدد 395099 مواطنا لهم حق التصويت.

ومن ناحية أخرى أعلنت الوحدة المحلية عن إزالة عدد 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية دمشير بمساحة 4 قراريط، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وفي إطار متابعة حالة النظافة في الطرق العامة ومداخل القرى ومداخل مدينة المنيا قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات نواتج التطهير بطريق مصرف المحيط بداية من كوبري بهدال حتى كوبري عاكف شرقا، كما تم رفع مخلفات القمامة بطريق ولاد الشيخ ومنطقة المدارس والشونية ومدخل زكريا ومنطقة الديب ومنطقة مستودع البوتاجاز من غرب قرية دمشير، وتم رفع مخلفات نواتج التطهير بطريق ترعة سري باشا بداية من كوبري الخمسين إلى ناحية الجنوب قبلي حتى طريق عزبة محفوظ.

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