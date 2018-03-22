بالصور| ندوة للتوعية من مخاطر فيروس سي بمدرسة الطرفة بسانت كاترين

نظمت الإدارة الصحية بمدينة سانت كاترين اليوم الخميس، ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان "فيرس سي أسبابه وكيفية الوقاية" حاضر خلالها الدكتور أحمد عبد الحميد مدير الوحدة الصحية بقرية الطرفة بحضور المهندس السيد عبدالصادق رئيس مدينة سانت كاترين، وسليمان الرفاعي مدير إدارة سانت كاترين التعليمية ومحمد فاروق رئيس قرية الطرفة، وسناء عزام منسق القرائية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وتطرق المحاضر لتوعية طلاب مدرسة الطرفة التجارية ومدرسة الطرفة للتعليم الأساسي، موضحا أن فيروس سي ينتقل عن طريق نقل الدم والطعام واستخدام السرنجات المستعملة وأدوات الحلاقة وعيادات الأسنان، مشيرا إلى ضرورة التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس في تعاملاتنا اليومية كما قام بتقديم العديد من النصائح التي يجب أن يسير عليها الطلاب حرصا على حياتهم.