السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بالهانوفيل غرب الإسكندرية

تمكنت قوات مباحث قسم شرطة الدخيلة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من اللواء شريف عبد الحميد رئيس البحث الجنائي، بورود من رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة الهانوفيل دائرة القسم، وتم السيطرة عليها.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين، طرف أول، "ع. ع. ا"، 61 سنة، مقاول، مقيم منطقة الهانوفيل دائرة القسم، السابق اتهامه في عدد 7 قضايا "تبديد - مباني - ضرب" بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 وتحمل خزينة احتياطي، وعدد 73 طلقة، "أ. ع. م"، 41 سنة، مقاول، مقيم منطقة البيطاش دائرة القسم، السابق اتهامه في القضية جنح القسم "مباني" بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39، وعدد 42 طلقة، وطرف ثان، "و. ع. ع"، 29 سنة، نجار مسلح، مقيم مركز دار السلام محافظة سوهاج، وله محل إقامة آخر منطقة البيطاش دائرة القسم، السابق اتهامه في القضية جنح القسم "سرقة"، مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن، و"ع. ق. ال"، 29 سنة، عامل، مقيم منطقة البيطاش دائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب قيام الطرف الثاني بالاستيلاء على بعض مواد البناء، من عقار تحت الإنشاء خاص بالطرف الأول كائن بالمنطقة محل البلاغ، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني، نتج عنه إصابة الثالث المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط طرفي المشاجرة والسلاحين الناريين، وتم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي، وخرج عقب تلقيه العلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة، وجاري العرض على النيابة.