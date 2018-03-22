سكرتير عام المنوفية يدشن مبادرة "اعرف لجنتك الانتخابية"

دشن اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، مبادرة "اعرف لجنتك بالرقم القومي" وذلك على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي تهدف إلى توفير بيانات الناخبين بنطاق المحافظة من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم والتي تساعدهم على أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع تيسيراً عليهم في العملية الانتخابية.

وأكد السكرتير العام، على أنه سيتم توفير أجهزة الحاسب الآلي والمتصلة بشبكة الإنترنت أمام كل مقر انتخابي للتسهيل على المواطنين في المشاركة الانتخابية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى مواعيد غلق اللجان، مشيراً لضرورة التواصل مع كافة الفئات والشرائح العمرية المختلفة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ونشر كافة البيانات والمعلومات الصحيحة لهم لإتمام العملية الانتخابية.

ووجه السكرتير العام المواطنين بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم، مؤكداً أن شعب المنوفية يعي مدى أهمية المشاركة السياسية لترسيخ مبادىء الديمقراطية ومثالاً تحتذى به أجيالنا القادمة.

جدير بالذكر أنة قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن إطلاق مبادرة "اعرف لجنتك الانتخابية" والتي يتم العمل من خلالها على تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الفعالة من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.