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الوطن

وزير الإسكان: نعتزم إنشاء مدينة سياحية ضمن استراتيجية تنمية سيناء

منذ 11 دقيقة
كتب: جهاد عباس
وزير الإسكان: نعتزم إنشاء مدينة سياحية ضمن استراتيجية تنمية سيناء

وزير الإسكان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بدء إعداد المخطط العام لمدينة سياحية ستقام على مساحة نحو 22500 فدان، بقطاع الطور - رأس محمد، وإحدى أهم المناطق السياحية بها، منطقة "رأس الكُنيسة"، ضمن استراتيجية تنمية سيناء.

وأكد مدبولي، استغلال المنطقة الشاطئية سياحيا، وتتولى تنميتها هيئة التنمية السياحية، إضافة إلى تنمية المدينة بوجه عام كمدينة متكاملة، تتوافر بها كل الأنشطة والخدمات للسكان، لجذب أكبر عدد من السكان، وفقاً لبيان الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وزيرة السياحة رانيا المشاط، ورئيس هيئة التنمية السياحية سراج الدين سعد، لمناقشة خطوات المشروعات السياحية التي سيتم تنفيذها ضمن استراتيجية تنمية سيناء.

وأوضح الوزير، أنه سيتم التنسيق بين هيئة التخطيط العمراني، وهيئة التنمية السياحية، في إعداد المخطط العام للمدينة، بينما من المقرر أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ البنية الأساسية للمدينة.

وأكد مدبولي، أنه فور الانتهاء من المخطط العام، سيعرض المخطط على مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ثم البدء في التنفيذ على الفور.​

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