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الوطن

الرقابة الإدارية تلقي القبض على شخص بتهمة انتحال صفة مسؤول بالرئاسة

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
الرقابة الإدارية تلقي القبض على شخص بتهمة انتحال صفة مسؤول بالرئاسة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أحد الأشخاص (ق.خ) لانتحاله صفة مسؤول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدى مسؤولي هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح، التي تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، راجيا من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة.

وذكرتالهيئة، في بيان اليوم: سبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عموله لنفسه، وكذا الضغط على مسؤولي الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التاكد من صحتها، وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

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