الرقابة الإدارية تحبط محاولة تهريب نصف مليون عبوة دواء ناقص بالأسواق

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ .ك) رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و(م .ر) مدير التصدير بالشركة، و(خ .ق) صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، و(ي .س) صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركي الكبرى و3 من موظفي جمرك صادر الإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنها أحبطت محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلي الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهي من الأصناف التي شهدت عجزا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه.

وأضافت: بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين.