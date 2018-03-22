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الوطن

سكرتير عام المنوفية: دعم منظومة النظافة بـ20 سيارة جديدة

منذ 42 دقيقة
كتب: محمود الحصري
سكرتير عام المنوفية: دعم منظومة النظافة بـ20 سيارة جديدة

سكرتير عام المنوفية :دعم منظومة النظافة ب(20) سيارة جديدة بنطاق المحافظة

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، عن البدء في توريد عدد 20 صندوق جمع قمامة لرفع تراكمات القمامة بإجمالي تكلفة 14 مليون 436 ألف جنيه سيتم توزيعهم على المراكز والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من جهود لرفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة.

وأكدت مديرة إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام عن وصول الدفعة الأولى من التوريدات لعدد 5 سيارات قلاب حمولة 6 أطنان، ومن المنتظر وصول عدد 7 سيارات قلاب حمولة 6 أطنان وعدد 3 سيارات قلاب حمولة 4 أطنان وعدد 1 سيارة تحمل جهاز نموس وعدد 1 سيارة رش مياه وعدد 3 سيارات قلاب حمولة 3/4 طن، مؤكدة على أنه سيتم الانتهاء من توريد كافة السيارات في 1/4/2018.

من جانبه أكد السكرتير العام على أن المحافظة لن تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل من خلال دعم الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمعدات والآلات الحديثة وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري بحيث تكون جاهزة لأداء مهام وخدمات النظافة والتجميل والحفاظ على البيئة بشوارع قرى ومدن المحافظة للظهور بمظهر لائق وحضاري.

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