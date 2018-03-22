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بالصور| "صحة الفيوم" تنتهي من تدريب 20 طبيبا على مهارات مكافحة العدوى

منذ 52 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
بالصور| "صحة الفيوم" تنتهي من تدريب 20 طبيبا على مهارات مكافحة العدوى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أنها دربت 20 طبيبا من أطباء المستشفيات على المهارات الأساسية في مكافحة العدوى، على مدار 3 أيام، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بوزارة الصحة مع الإدارة المركزية لمكافحة العدوى بالوزارة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأوضحت مديرية الصحة بالمحافظة، في بيان، أن التدريب يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على رفع مستوى أداء الأطباء بالمستشفيات على أعمال مكافحة العدوى من أجل تقديم خدمة آمنة للمرضى بالمستشفيات.

وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في البيان الصحفي، إن الدكتور إبراهيم عمر، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، تولى تدريب الأطباء، والذي بدأ، الثلاثاء الماضي، وانتهى، اليوم، بمقر قاعة التدريب بمدرسة التمريض بالفيوم.

وأضافت وكيل الوزارة، أن التدريب تناول موضوعات مثل أهمية تطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى مثل أهمية غسل الأيدي، وطرقه المختلفة، وكيفية ارتداء الواقيات الشخصية وأهميتها.

بالصور| "صحة الفيوم" تنتهي من تدريب 20 طبيبا على مهارات مكافحة العدوى
بالصور| "صحة الفيوم" تنتهي من تدريب 20 طبيبا على مهارات مكافحة العدوى
بالصور| "صحة الفيوم" تنتهي من تدريب 20 طبيبا على مهارات مكافحة العدوى
بالصور| "صحة الفيوم" تنتهي من تدريب 20 طبيبا على مهارات مكافحة العدوى
بالصور| "صحة الفيوم" تنتهي من تدريب 20 طبيبا على مهارات مكافحة العدوى

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