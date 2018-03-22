"ماعت" تفوز برئاسة مجموعة المنظمات الكبرى الإفريقية

اختتمت اليوم، المجموعة الإفريقية الكبرى لمنظمات المجتمع المدني لدعم أهداف التنمية المستدامة أعمالها فى القاهرة، والتي استمرت لثلاثة أيام، وتم من خلالها وضع الاستراتيجية الرئيسة لأهداف المجموعة التى تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وربطها بأهداف التنمية المستدامة للاتحاد الأفريقي 2063.

وشهدت الاجتماعات انتخاب مصر ممثلة فى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان رئيسًا للمجموعة الإفريقية، التي تضم 55 دولة تمثل الأقاليم الأفريقية الخمس "شمال، وجنوب، وغرب، وشرق، ووسط إفريقيا".

كما أُعلن عن استضافة مصر للمقر الدائم للأمانة العامة للمجموعة الإفريقية لمنظمات المجتمع المدني لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقال أيمن عقيل، رئيس المجموعة الإفريقية لمنظمات المجتمع المدني لدعم أهداف التنمية المستدامة، إن المجموعة تهدف إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الأفريقية فى تحقيق الأهداف الإنمائية ومساندة جهود الحكومات الأفريقية الرامية للإسراع فى تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتمثلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والاهتمام بالمرأة.

وأضاف في بيان: "سنعمل على تبادل الخبرات والتجارب الأفريقية وتشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدني فى شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط القارة الأفريقية".

يذكر أن المجموعة الإفريقية لمنظمات المجتمع المدني تعمل من خلال منتدى السياسات رفيع المستوى بالأمم المتحدة وتسعى المجموعة لدمج المنظمات فى القارة الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.