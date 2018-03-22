مؤتمر حاشد بمطروح لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

ينطلق بعد قليل مؤتمر حاشد في مطروح لدعوة القبائل وجميع أهالي مطروح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويشارك فى المؤتمر اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، ولفيف من عمد ومشايخ وعواقل القبائل فى محافظة مطروح.

ويستعرض المحافظ خلال المؤتمر، الذي سيقام في قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة مطروح وحث المواطنين على المشاركه في الانتخابات، الاستعدادات فى جميع اللجان وتوفير وسائل لنقل السيدات من ابناء القبائل وكبار السن، كما يستعرض مدير امن مطروح الإجراءات التى اتخذتها مديرية أمن مطروح لتأمين اللجان والمقرات الإنتخابية.