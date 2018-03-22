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الوطن

مؤتمر حاشد بمطروح لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد بخات
مؤتمر حاشد بمطروح لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

قبائل مطروح خلال مؤتمر جماهيرى - صورة ارشيفية

ينطلق بعد قليل مؤتمر حاشد في مطروح لدعوة القبائل وجميع أهالي مطروح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويشارك فى المؤتمر اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، ولفيف من عمد ومشايخ وعواقل القبائل فى محافظة مطروح.

ويستعرض المحافظ خلال المؤتمر، الذي سيقام في قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة مطروح وحث المواطنين على المشاركه في الانتخابات، الاستعدادات فى جميع اللجان وتوفير وسائل لنقل السيدات من ابناء القبائل وكبار السن، كما يستعرض مدير امن مطروح الإجراءات التى اتخذتها مديرية أمن مطروح لتأمين اللجان والمقرات الإنتخابية.

 

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