شركة مصرية توقع اتفاقية لاستيراد لحوم من إثيوبيا بقيمة 80 مليون دولار

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، توقيع شركتي "الفوز تريدينج" عن الجانب الإثيوبي و"ترست جروب" عن الجانب المصري بالتوقيع على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، في إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار بواقع تصدير أربعة آلاف رأس من العجول وألفي جمل شهريًا ولمدة سنتين.

وشهد مراسم التوقيع على العقود السيد وزير الزراعة الإثيوبي وبحضور السفير أبوبكر حفني محمود سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا، والذي رحب من جانبه بهذا التحرك من قبل رجال الأعمال لدي البلدين، موضحًا أن هذه الصفقة تأتي اتساقًا مع أعمال اللجنة العليا المشتركة الأولى التي عقدت بالقاهرة على مستوى القمة في يناير 2018، والتي عقد خلالها اجتماع موسع ضم السيد رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد كبير من رجال الأعمال، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلي صعيد متصل، استقبل اليوم السفير أبوبكر حفني محمود سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا "أحمد أبوخضرة" رئيس مجلس إدارة شركة ترست جروب -الطرف المصري في الصفقة- حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري، بما يصب في صالح كافة الأطراف، كما أشاد السفير المصري بتحركات رجال الأعمال المصريين ورغبتهم الحقيقية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً استعداده الكامل في المساعدة علي إزالة أية عقبات قد تقف حائلاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في إثيوبيا، مشيرًا إلى تطلعه إلى تنفيذ مخرجات اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي مع عدد من رجال الأعمال على هامش القمة المشتركة في يناير 2018، والتي دعا خلال رئيس الوزراء الإثيوبي إلى ضرورة عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري الأثيوبي خلال العام الجاري في إثيوبيا.