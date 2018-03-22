العبادي يدعو الحكومة إلى بذل الجهد لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، إلى بذل المزيد من الجهود لرفع الحظر عن جميع الملاعب في البلاد، مؤكدًا أن من واجبات الحكومة دعم الرياضة وبقية القطاعات.

وقال العبادي خلال لقائه أعضاء اتحاد كرة القدم إن "الرياضة كان لها دور كبير في وحدة أبناء شعبنا"، مشيرًا إلى أن "انفتاح العراق على العالم ساهم بشكل كبير في رفع الحظر الكروي عن ملاعب ثلاث محافظات".

وأوضح العبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن الحكومة قامت بعدة خطوات قبل رفع الحظر تمثلت في تهيئة الملاعب وتوفير الأمن لها من خلال قوة خاصة لحمايتها.

وأضاف أن "عصابات داعش الإرهابية أرادت تفريق العراقيين، ولكنها فشلت بتوحدنا"، متابعًا أن "الجمهور الرياضي يشجع اللاعب دون أن ينظر إلى انتمائه"، مشددًا على أن "العراق ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة من البناء والإعمار وتوفير فرص العمل، ونحن قادرون على الانتصار في ذلك مثلما انتصرنا على داعش".