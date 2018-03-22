"ديناميكية المحيط الهندي والهادئ".. محاضرة بجامعتي القاهرة والأمريكية

عقدت سفارة اليابان بالقاهرة محاضرة بكل من جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، تحت عنوان "ديناميكية منطقة المحيط الهندي والهادئ: "تحديات وفرص اليابان".

وألقى المحاضرة البروفيسور ساتورو موري، أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بجامعة هوسي، اليابان.

وقال بيان صادر عن السفارة اليابانية، اليوم، "عقدت المحاضرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 18 مارس الجاري بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة، وبحضور نبيل فهمي، عميد الكلية ووزير الخارجية الأسبق، والسيد مانابو موري، نائب وزير الخارجية البرلمانية، عضو الحزب الليبرالي الديموقراطى وعضو مجلس النواب باليابان".

وفى كلمته الافتتاحية، رحب نبيل فهمى، بالتعاون مع سفارة اليابان في عقد مثل هذه المحاضرات مشيرًا الى أن منطقة المحيط الهندى والهادئ لديها تحديات مثلها مثل منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان، "أما في جامعة القاهرة، فقد عقدت المحاضرة يوم 19 مارس الجاري، بالتعاون مع مركز دراسات المناطق الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبحضور هيرواكي إتشيبا، المستشار السياسي بسفارة اليابان والسفير محمد أنيس، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وفى بداية المحاضرة أكد اإتشيبا، أن مصر تقع في أفريقيا وآسيا معَا وبالتالي من المهم عرض استراتيجية اليابان للمحيط الهندى والهادئ فى مصر.

وتحدث البروفيسور موري فى كلتا المحاضرتين عن أهمية منطقة المحيط الهندى والهادىء كمنطقة واعدة اقتصاديَا، حيث القوي الاقتصادية الكبري في العالم، منخرطة اقتصاديا في هذه المنطقة.

وعرض موري، كيفية الحفاظ على مسار إيجابي لهذه المنطقة من خلال إقامة علاقات بين الدول مبنية على نظام قائم على القواعد الدولية، علاوة على تقليل المخاطر الأمنية في شرق آسيا التي لها آثار خارج المنطقة، بما فيها مشكلة كوريا الشمالية، وهو ما شَكل محور استراتيجية اليابان فى القرن الواحد والعشرين.

وأوضح البروفيسور مورى أن البحار والمحيطات المفتوحة وزيادة الاتصال بين الدول تتيح التدفق المستمر للتجارة، ولأجل ذلك تشجع اليابان إطارًا مفتوحأ للمحيط الهندى والهادئ.

وأكد أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المنطقة، فإن اليابان علي استعداد للتعاون مع أى دولة تعمل على تحقيق آمال منطقة المحيط الهندى والهادىء وارساء السلام والازدهار بها.