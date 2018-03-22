بالصور| بدء الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية

بدأت هيئة الأرصاد الجوية الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2018، بحضور هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وبعض من قيادات وزارة الطيران المدني.

يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار الطقس ومناخ التدبير والتدبر حيث يواجه سكان العالم المتزايدون مجموعة واسعة من المخاطر مثل الأعاصير المدارية العاصفة والأمطار الغزيرة وموجات الحرارة والجفاف وغير ذلك الكثير، ويؤدي تغير المناخ على المدى الطويل إلى زيادة شدة وتيرة الظواهر الجوية والمناخية مما قد يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات، الأمر الذي يتطلب من دول العالم أن تكون جاهزة لتغيرات الطقس، خاصة وأن التوسع الحضري وانتشار المدن الكبرى يعني أن أكثر الدول عرضة للخطر الآن أكثر من أي وقت مضى.