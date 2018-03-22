تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| بدء الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد الشيخ
بالصور| بدء الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية

جانب من احتفال هيئة الارصاد

بدأت هيئة الأرصاد الجوية الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2018، بحضور هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وبعض من قيادات وزارة الطيران المدني.

يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار الطقس ومناخ التدبير والتدبر حيث يواجه سكان العالم المتزايدون مجموعة واسعة من المخاطر مثل الأعاصير المدارية العاصفة والأمطار الغزيرة وموجات الحرارة والجفاف وغير ذلك الكثير، ويؤدي تغير المناخ على المدى الطويل إلى زيادة شدة وتيرة الظواهر الجوية والمناخية مما قد يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات، الأمر الذي يتطلب من دول العالم أن تكون جاهزة لتغيرات الطقس، خاصة وأن التوسع الحضري وانتشار المدن الكبرى يعني أن أكثر الدول عرضة للخطر الآن أكثر من أي وقت مضى.

أخبار متعلقة

الأرصاد الجوية: استمرار تكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم

الأرصاد الجوية: استمرار تكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم
بالفيديو| البحيرة تجري تجربة ميدانية لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة

بالفيديو| البحيرة تجري تجربة ميدانية لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة
البنك الدولي: تغير المناخ قد يجبر 140 مليون شخص للهجرة من بلادهم

البنك الدولي: تغير المناخ قد يجبر 140 مليون شخص للهجرة من بلادهم
مدير «مركز تغير المناخ»: مصر تتصدّر المؤشرات العالمية للدول المضارة من «التغيرات المناخية».. والجميع يتعامل معها باستخفاف

مدير «مركز تغير المناخ»: مصر تتصدّر المؤشرات العالمية للدول المضارة من «التغيرات المناخية».. والجميع يتعامل معها باستخفاف
7 مشروعات في ختام ورشة التكلفة الاقتصادية للتكيف مع آثار تغير المناخ

7 مشروعات في ختام ورشة التكلفة الاقتصادية للتكيف مع آثار تغير المناخ

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عاجل| حافلات المقاتلين والمدنيين تغادر الغوطة الشرقية باتجاه إدلب

عاجل| حافلات المقاتلين والمدنيين تغادر الغوطة الشرقية باتجاه إدلب

دراسة تحذر.. العصائر قد تعرضك لخطر الموت بالأمراض القلبية

دراسة تحذر.. العصائر قد تعرضك لخطر الموت بالأمراض القلبية

خبير أمني: مشاركة المواطنين في الانتخابات دعم للدولة

خبير أمني: مشاركة المواطنين في الانتخابات دعم للدولة

بالصور| شرق طنطا التعليمية تنظم مسيرة "انزل شارك بالانتخابات الرئاسية"

بالصور| شرق طنطا التعليمية تنظم مسيرة "انزل شارك بالانتخابات الرئاسية"

أداء متباين لبورصات الخليج.. ودبي تغلق عند أدنى مستوى في عامين

أداء متباين لبورصات الخليج.. ودبي تغلق عند أدنى مستوى في عامين

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

تقنية جديدة تعيد البصر فى ساعة إلا ربع

تقنية جديدة تعيد البصر فى ساعة إلا ربع

الأكثر قراءة

عاجل