وزير التنمية: 351 مليون جنيه دفعة أولى من قرض البنك الدولي لمحافظة قنا

أعلن اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة قنا، عن وصول 351 مليون جنيه من قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي المقدر بـ216 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة قنا جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة قنا.

وأكد الجندي على أن المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال قرض البنك الدولي تم اختيارها بناءا على حوار مجتمعي تم عقده مع القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي بكافة مدن المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن 216 مليون دولار قيمة قرض البنك الدولي لمحافظة قنا سوف يتم إنفاقها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بواقع 108 مليون دولار لتطوير أعمال البنية التحتية والمرافق ومبلغ 41 مليون و375 ألف دولار لتطوير المناطق الصناعية ومبلغ 25 مليون دولار لإنشاء 5 تكتلات صناعية تنافسية بالغضافة إلى مبلغ 12 مليون دولار لتطوير 6 مراكز تكنولوجية بالمحافظة ومبلغ 30 مليون دولار للمشروعات التي تراها المحافظة مناسبة لخطة التنمية والتطوير الخاصة بها.

وأضاف الجندي أن وزارة التنمية المحلية انتهت من تجهيز كافة مقرات اللجان الانتخابية وتوفير وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت بـ135 موظف بمختلف المحافظات لمساعدة الهيئة القضائية في سير العملية الانتخابية وتصويت الناخبين داخل اللجان.