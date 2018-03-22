أداء متباين لبورصات الخليج.. ودبي تغلق عند أدنى مستوى في عامين

تباينت أسواق الأسهم الخليجية، يوم الخميس، مع هبوط بورصة دبي إلى أدنى مستوياتها في عامين، بينما واصلت البورصة السعودية صعودها بفعل التفاؤل بإدراجها في مؤشرات للأسواق الناشئة.

وتنساب أموال من دبي وأسواق خليجية أخرى على السعودية منذ بداية العام، مع محاولة المستثمرين بناء مراكز قبل تدفق متوقع لمليارات الدولارات من صناديق أجنبية خاملة إلى الرياض بعد أن تحصل على وضع السوق الناشئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 1.8 %عند 3150 نقطة مع قيم تداول ضعيفة، ليهبط عن أدنى مستوى في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي.

وانخفض سهم إعمار العقارية ثلاثة في المئة، بعدما صعد 2.2 % في الجلسة السابقة بعد أن وقعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع الدار العقارية التي مقرها أبوظبي لتطوير مشروعات محلية ودولية.

ويتعرض سهم إعمار لضغوط بسبب ضعف سوق العقارات في دبي في الأشهر الماضية.