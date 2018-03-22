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الوطن

الجيش السوري يؤمن خروج 6 آلاف مدني من الغوطة عبر ممر الوافدين

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش السوري يؤمن خروج 6 آلاف مدني من الغوطة عبر ممر الوافدين

سوريا

قامت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم بتأمين خروج آلاف المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في القطاع الشمالي من الغوطة الشرقية في ريف دمشق عبر الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين. 

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من مخيم الوافدين بوصول أكثر من 6 آلاف مدني كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية إلى النقطة الأخيرة من ممر الوافدين حيث قامت وحدات من الجيش بتأمينهم وتقديم المستلزمات الأساسية لهم ونقلهم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة ريف دمشق إلى صالة الفيحاء في مدينة عدرا. 

ولفتت "سانا" إلى أن غالبية المدنيين الذين خرجوا اليوم هم من النساء والأطفال حيث عبروا عن فرحتهم بالتخلص من قبضة التنظيمات الإرهابية التي كانت تتخذهم طيلة الفترة الماضية دروعا بشرية وتسطو على المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى الغوطة.

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