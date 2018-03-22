افتتاح مشروع عروض الدولفين بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، مشروع عروض الدولفين "دولفينا"، وسط حضور كبير من أهالي مدينة الغردقة ومختلف الجنسيات.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن افتتاح هذا المشروع الضخم من عروض الدولفين يعد بمثابة خلق حياة جديدة داخل الصحراء، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار الدعم الكامل لكل المشاريع التي من شأنها تنشيط السياحة والترفيه عن الأهالي والسائحين بدلاً من الإقامة الكاملة داخل الفنادق والاقتصار فقط على السياحة الشاطئية.

وتضمن الافتتاح بعض عروض الفنية من عروض رقص بالية وبعض العروض الهندية والإيطالية واللاتينية، بالإضافة إلى عروض الدولفين الرائعة، ونالت جميع هذه العروض إعجاب الحضور.

حضر الافتتاح السيد وجدي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دولفينا بالإضافة إلي العديد من ممثلي شركات السياحة.