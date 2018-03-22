زعيم كردي سوري يتهم روسيا بإعطاء "الضوء الاخضر" لتركيا في عفرين

انتقد زعيم كردي سوري بارز، اليوم الخميس، روسيا لإعطائها "الضوء الأخضر" لتركيا لشن هجوما في منطقة عفرين السورية، مؤكدًا أن هذا لن يحدث دون موافقة موسكو.

وشنت قوات تركية مدعومة من مقاتلين في المعارضة السورية، اليوم الأحد، من السيطرة على مدينة عفرين في شمال غرب سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية.

وبعد عقده مؤتمرا صحافيا في ستوكهولم قال صالح مسلم الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي، الذي يعتبر الحركة الكردية السورية السياسية الأساسية، إن تركيا ما كان يمكن أن تنجح في عمليتها بدون دعم روسي.

وقال مسلم (67 عاما) لفرانس برس "الروس خيبوا أملنا لأن هناك بعض الواجبات التي ترتبت عليهم عند مجيئهم إلى سوريا. لقد وعدوا بأنهم سيقومون بحماية الأراضي السورية".

واضاف "روسيا لم تقم بشيء (حول التوغل التركي) أعطوا الضوء الأخضر لتركيا والكل متأكد أنه لو لم تحصل تركيا على الضوء الأخضر من روسيا ما كانت لتقوم بذلك".

بدأت أنقرة بعمليتها العسكرية في يناير ضد وحدات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي الذي تقول إنه متحالف مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا عسكريا ضد تركيا منذ عام 1984.

وتعتبر تركيا إضافة الى دول غربية حليفة لها حزب العمال الكردستاني إرهابيا.

لكن وحدات حماية الشعب كانت تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، وهذا التعاون أثار استياء تركيا.

وأدت العملية العسكرية في عفرين الى نزوح نحو 250 ألف مدني ومقتل العشرات إضافة إلى مقتل 1500 مقاتل كردي، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتأتي زيارة مسلم الى ستوكهولم في تحد لمذكرة تركية صادرة بالقبض عليه وبعد شهر على توقيفه في براغ ثم إطلاق سراحه لاحقا ووقف الادعاء العام التشيكي اجراءات تسليمه.