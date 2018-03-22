"ملاديتش" يستأنف إدانته بجرائم حرب وإبادة في البوسنة

استأنف القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، الخميس، الحكم عليه من المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة في نوفمبر 2017، بالسجن المؤبد بتهم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطلب محامو ملاديتش الملقب "جزار البلقان" "إلغاء الإدانات الخاطئة" وتبرئة موكلهم.

في المقابل طلبت النيابة إدانة ملاديتش في تهمة إبادة ثانية.

وبعد اكثر من 20 عاما من الحرب التي اوقعت اكثر من مئة الف قتيل و2,2 مليون مهجر في تسعينات القرن الماضي، دين ملاديتش (75 عاما) بعشر تهم بينها الابادة في سربرينيتسا التي شهدت مقتل ثمانية آلاف طفل ورجل مسلمين في 1995.

وتمت تبرئته من تهمة الابادة في عدة بلديات.

وحكم على "جزار البلقان" الذي لم يقر ابدا بمسؤوليته، ايضا بتهمة خطف موظفين في الامم المتحدة وتهمة محاصرة ساراييفو 44 شهرا قتل خلالها عشرة آلاف شخص.

وستعقد جلسة الاستئناف امام آلية المحاكم الجنائية الدولية، الهيكلية المكلفة انهاء اعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغسلافيا السابقة.