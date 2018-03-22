تسجيل الدخول

الوطن

حسب الله عن تصريحات وزير التنمية المحلية: "لم نتأكد منها حتى الآن"

منذ 34 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
حسب الله عن تصريحات وزير التنمية المحلية: "لم نتأكد منها حتى الآن"

صلاح حسب الله

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتأكد حتى الآن من تصريحات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية بشأن اختيار القيادات في المحليات والتي قال فيها "إن توصيات النواب أضعها في جيبي وألقيها في الزبالة ولا أنظر إليها".

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" المذاع عبر فضائية "أون لايف" أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء لمتابعة صحة هذه التصريحات.

وأشار إلى أن هذا ليس وقت أي مشاحنات أو صراعات خاصة أننا مقبلون على ؤ القادمة ولابد وأن يتوحد الجميع من أجل مصر.

وتابع أنه إذا ثبت صحة هذا التصريح فالبرلمان يملك من الأدوات الرقابية التي يستطيع أن يقيمها ويعيد إلى نوابه حقوقهم دون الدخول في مشكلات، لافتا أنه لا يوجد أي نائب يتودد إلى الوزير من أجل تعيينات بالمحليات.

أخبار متعلقة

صلاح حسب الله: المصريون في الانتخابات "جنود في معركة الوطن"

صلاح حسب الله: المصريون في الانتخابات "جنود في معركة الوطن"
صلاح حسب الله: عبدالله السعيد أضر بنفسه وبمستقبله الرياضي

صلاح حسب الله: عبدالله السعيد أضر بنفسه وبمستقبله الرياضي
الليلة.. صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان في ضيافة "90 دقيقة"

الليلة.. صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان في ضيافة "90 دقيقة"
صلاح حسب الله: الحياة الحزبية بعد 25 يناير أصيبت بحالة إسهال

صلاح حسب الله: الحياة الحزبية بعد 25 يناير أصيبت بحالة إسهال

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محمد أنور يحكي قصة كوميدية عن عيد الأم: "كل ما أجيب لماما هدية تعيط"

محمد أنور يحكي قصة كوميدية عن عيد الأم: "كل ما أجيب لماما هدية تعيط"

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل