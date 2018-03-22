حسب الله عن تصريحات وزير التنمية المحلية: "لم نتأكد منها حتى الآن"

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتأكد حتى الآن من تصريحات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية بشأن اختيار القيادات في المحليات والتي قال فيها "إن توصيات النواب أضعها في جيبي وألقيها في الزبالة ولا أنظر إليها".

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" المذاع عبر فضائية "أون لايف" أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء لمتابعة صحة هذه التصريحات.

وأشار إلى أن هذا ليس وقت أي مشاحنات أو صراعات خاصة أننا مقبلون على ؤ القادمة ولابد وأن يتوحد الجميع من أجل مصر.

وتابع أنه إذا ثبت صحة هذا التصريح فالبرلمان يملك من الأدوات الرقابية التي يستطيع أن يقيمها ويعيد إلى نوابه حقوقهم دون الدخول في مشكلات، لافتا أنه لا يوجد أي نائب يتودد إلى الوزير من أجل تعيينات بالمحليات.