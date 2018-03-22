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الوطن

مذكرة توقيف بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق بتهمة الفساد

منذ 37 دقيقة
كتب: أ ف ب
مذكرة توقيف بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق بتهمة الفساد

ميونج باك

أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لي ميونج باك بعد أيام على استجوابه من قبل مدعين حول اتهامات بالفساد كما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتولى لي (76 عاما) الرئاسة بين 2008 و2013 وهو آخر مسؤول بين سلسلة مسؤولين متورطين في تحقيق جنائي بتهمة تلقي رشاوى تقدر بملايين الدولارات.

وكان المدعون عبروا عن خشيتهم من اتلاف الادلة في حال لم يعتقل. وبحسب الوكالة قد يتعرض لعقوبة السجن 45 عاما.

ولي الذي ينفي معظم التهم الموجهة اليه، هو الرئيس الكوري الجنوبي السابق الرابع الذي سيسجن بتهمة الفساد.

بحسب الاتهام قد تكون مجموعة سامسونج رشته في 2009 للحصول على عفو رئاسي لصالح رئيسها لي كون-هي المدان بتهمة التهرب الضريبي.

ويتهم لي بتلقي ملايين الدولارات لمساعدة رئيس مجلس الادارة السابق لمجموعة مصرفية عامة لتولي هذا المنصب.

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