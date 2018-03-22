تسجيل الدخول

الوطن

عصام خليل: سيشارك في الانتخابات الرئاسية أكثر من 30 مليون مواطن

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد حامد
عصام خليل: سيشارك في الانتخابات الرئاسية أكثر من 30 مليون مواطن

عصام خليل

أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع النقاط على الحروف خلال مؤتمر المرأة المصرية فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية، حيث طالب المصريين بالنزول حتى لو تم التصويت ضده.

وأوضح "خليل" في تصريحات اليوم، أن الأعداد المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستعطي مقياس بأن هناك إرادة شعبية تقف خلف الرئيس الرئيس، كما أن نزول المصريين سيكون مؤشرًا لمدى الاستقرار في المرحلة القادمة، مؤكدا أن مشاركة الشعب بكثافة ستخرس كل الألسنة التي تروج ادعاءات ضد مصر.

وأكد خليل أنه سيشارك في هذه الانتخابات أكثر من 30 مليون مواطن وحزب المصريين يعقد لقاءات مع المواطنيين في النجوع والقرى لحثهم على المشاركة ، مشددا على أن الشعب المصري في اللحظات الحرجة ينتفض من أجل الوطن وخير دليل على ذلك نزول المصريين خلال ثورة 30 يونيو.

وطالب رئيس المصريين الأحرار الأحزاب والاعلام بالتواجد وسط المصريين لتوضيح الحقائق لأننا كأحزاب على عاتقنا مسئولية وطنية تجاه بلدنا ، مشيرا إلى الشباب المصري لديه وعي وانتماء جيد ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها كانت قاسية جدا ولكنها ضرورة؛ لأنه خلال السنوات الماضية لم يكن لدينا اقتصاد حقيقي وكنا نكتفي فقط بالمسكنات لعلاج الأزمات، مشددا على أن الاقتصاد المصري سيأخذة فترة للتعافي وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأسعار في الاسواق بدأت في الانخفاض وهذا لما لمسناه خلال لقاءاتنا بالمواطنيين في الشارع.

أخبار متعلقة

قناة mbc تغطي الانتخابات الرئاسية عبر برامجها اليومية

قناة mbc تغطي الانتخابات الرئاسية عبر برامجها اليومية
تخصيص 70 سيارة بأسوان لنقل المواطنين في الانتخابات الرئاسية

تخصيص 70 سيارة بأسوان لنقل المواطنين في الانتخابات الرئاسية
مؤتمر جماهيري للتوعية بأهمية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

مؤتمر جماهيري للتوعية بأهمية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد
"لاشين": الانتخابات الرئاسية ستتم وفقا لأعلى المعايير الدولية للنزاهة

"لاشين": الانتخابات الرئاسية ستتم وفقا لأعلى المعايير الدولية للنزاهة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محمد أنور يحكي قصة كوميدية عن عيد الأم: "كل ما أجيب لماما هدية تعيط"

محمد أنور يحكي قصة كوميدية عن عيد الأم: "كل ما أجيب لماما هدية تعيط"

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل