عصام خليل: سيشارك في الانتخابات الرئاسية أكثر من 30 مليون مواطن

أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع النقاط على الحروف خلال مؤتمر المرأة المصرية فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية، حيث طالب المصريين بالنزول حتى لو تم التصويت ضده.

وأوضح "خليل" في تصريحات اليوم، أن الأعداد المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستعطي مقياس بأن هناك إرادة شعبية تقف خلف الرئيس الرئيس، كما أن نزول المصريين سيكون مؤشرًا لمدى الاستقرار في المرحلة القادمة، مؤكدا أن مشاركة الشعب بكثافة ستخرس كل الألسنة التي تروج ادعاءات ضد مصر.

وأكد خليل أنه سيشارك في هذه الانتخابات أكثر من 30 مليون مواطن وحزب المصريين يعقد لقاءات مع المواطنيين في النجوع والقرى لحثهم على المشاركة ، مشددا على أن الشعب المصري في اللحظات الحرجة ينتفض من أجل الوطن وخير دليل على ذلك نزول المصريين خلال ثورة 30 يونيو.

وطالب رئيس المصريين الأحرار الأحزاب والاعلام بالتواجد وسط المصريين لتوضيح الحقائق لأننا كأحزاب على عاتقنا مسئولية وطنية تجاه بلدنا ، مشيرا إلى الشباب المصري لديه وعي وانتماء جيد ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها كانت قاسية جدا ولكنها ضرورة؛ لأنه خلال السنوات الماضية لم يكن لدينا اقتصاد حقيقي وكنا نكتفي فقط بالمسكنات لعلاج الأزمات، مشددا على أن الاقتصاد المصري سيأخذة فترة للتعافي وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأسعار في الاسواق بدأت في الانخفاض وهذا لما لمسناه خلال لقاءاتنا بالمواطنيين في الشارع.