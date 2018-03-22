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الوطن

باحث: الشائعات قبلة الحياة للإخوان.. و"مصيرهم الانقراض"

منذ 55 دقيقة
كتب: محمود البدوي
باحث: الشائعات قبلة الحياة للإخوان.. و"مصيرهم الانقراض"

إبراهيم ربيع

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إن الهدف من تشكيل الإخوان هو تفكيك الدولة الوطنية، وتفكيك الصلة بين الشعب والدولة المصرية، تمهيدًا لنشر الفوضى في المنطقة لتنفيذ مخطط التقسيم.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حكاية وطن"، مع الإعلامي حاتم نعمان، على قناة "الصحة والجمال"، أن الإخوان يستخدمون شعار الإسلام دين ودولة لخدعة الشباب للانضمام إليهم، وتوسعة قاعدة التحريم، حتى يلجأ الشباب للانضمام لهذه التنظيمات حتى يتطهروا من ذنوبهم، وإذا أراد الذهاب للحور العين يقوم بتفجير نفسه في عملية إرهابية.

وأشار إلى أن من ينضم من الشباب للإخوان يمر بـ 17 مرحلة حتى يتم الاعتراف به كعضو داخل التنظيم، مشددًا على أن نهاية هذا التنظيم ستكون نهاية الديناصورات، ومصيره إلى الانقراض.

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