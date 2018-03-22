بالفيديو| أغاني انتخابات الرئاسة.. قيراط "دعاية" وفدان "مشاركة"

في كل موسم دعائي للانتخابات الرئاسية، تتنوع أساليب المرشحين في مخاطبة الناخبين، بين اللافتات والمؤتمرات الجماهيرية والإعلانات في الصحف أو الوسائل المرئية والمسموعة، الأغاني واحدة من تلك الأساليب الدعائية، إلا أن الموسم الانتخابي الحالي، حضر المطربون بالأغاني الوطنية والحماسية الداعية للمشاركة في الانتخابات على حساب أغاني الدعاية لأحد المرشحين المتنافسين، والتي حضرت على استحياء.

بدأ ماراثون الأغاني الداعية للمشاركة في الانتخابات، نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر حيث طرح في 28 يناير 2018، أغنية "مصر محتاجنا" لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات، وليؤكد الدور الذي يلعبه كل من يحق له التصويت لأنه واجب على المصريين لتلبية نداء مصر، ليأت بعده الفنان رامي صبري، وطرح أغنية "ابن بلدي" في الثامن من مارس 2018 ليحث المصريين على المشاركة في الانتخابات وتقول كلمات الأغنية: "كل وقت وليه رجالة يا بطل والبركة فيك، يا ابن بلدي الله يعينك على الأمانة اللي في إيديك".

وفي الثامن من مارس أيضًا، وبالتزامن مع أغنية "ابن بلدي" لرامي صبري، طرح الفنان تامر عاشور أغنية "ألف شكر" ليهدي من خلالها رسالة شكر لكل من ساند شعب مصر في حدى الفترات الصعبة.

وفي 12 مارس 2018، طرح الفنان محمد فؤاد أغنية "شارك" حيث دعا من خلالها المصريين للنزول بالانتخابات لإعطاء العالم درس في الوطنية، واعتبر "فؤاد" أن المشاركة في الانتخابات دور كل مصري ليرد الجميل لمصر، الأغنية من إخراج كمال عبد العزيز وكلمات وألحان "عزيز الشافعي"، ليأتي بعده المطرب الشاب محمد قماح بالتعاون مع نوري، ويطرح أغنية "الرهان" في 13 مارس 2018 ويهديها للشعب المصري والجيش وتحث خلالها على المشاركة في الانتخابات مع التذكرة بالإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

"حسين الجسمي"، الذي حضر في موسم الانتخابات الرئاسية الماضية، بـ"بشرة خير"، حضر من جديد وفي 14 مارس 2018، بأغنية "مساء الخير"، لتعبر عن أماني وأحلام المصريين في مصر المستقبل، وطرح "الجسمي" الأغنية مصورة على "يوتيوب" بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين المصريين، وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي وهاني رمزي وروجينا ومها أحمد ومجدي كامل ورانيا يوسف ومى سليم وأخرون من النجوم.

لم يخلو مارثون الدعوة للمشاركة، من تواجد المطرب الشعبي "شعبان عبد الرحيم"، والذي حضر بأغنية "يا أهل مصر أزيكم سلامات، وحشتنا الانتخابات"، في 19 مارس 2018 حيث دعا "شعبولا" للمشاركة في الانتخابات، ليرى العالم وقوف الشعب المصري بكافة فئاته بجانب وطنه.

ويسدل الفنان "حكيم" الستار على أغاني المشاركة في الانتخبات بـ"أبو الرجولة"، التي طرحها في 20 مارس 2018، ليحث المصرين على النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 و 27 و 28 مارس الجاري، بطريقته الخاصة.

في الوقت نفسه، انحسرت أغاني الدعاية لمرشحي الرئاسة المتنافسين، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يطمح في نيل ثقة الناخبين لتولي فترة رئاسية جديدة، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، في أغنيتين لصالح "السيسي"، حيث أهدي أكثر من 11 فنانًا ومطربًا أوبريت "كلنا معاك" لتأييده في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2018 وكان من ضمن المشاركين في الأوبريت خالد سليم، ومحمد عدوية، ورنا سماحة، وآية عبدالله، وتم تصوير الكليب في ستديوهات قناة العاصمة، وعدد من الأماكن السياحية في مصر مثل الحسين، كما أهدى عدد من الفنانين الشباب أغنية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "علشان تبنيها" معبرين عن دعمهم له في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وعلى الجانب الآخر تداول عدد من المواقع والصفحات المؤيدة للمرشح الرئاسي المحتمل "موسى مصطفى موسى" أغنية له بعنوان "هنختار موسى مصطفى موسى رئيسنا الحر" ليعبروا عن دعمهم له في سباق الانتخابات الرئاسية التي ينافسه فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.