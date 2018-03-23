سامح عاشور: 95 ألفا جددوا الاشتراك ولن أسلم النقابة لغير المشتغلين

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تتعرض لترهيب كما تتعرض الدولة المصرية للإرهاب، مشددًا على حاجتهما للاصطفاف لعبور تلك المرحلة.

وأكد عاشور خلال كلمته بافتتاح مقر محامين روض الفرج، اليوم الخميس، أن موارد النقابة من حق الأعضاء المشتغلين بالمحاماة فعليًا، مضيفًا: "لن أسلم أموال النقابة لغير المشتغلين، وتلك مسؤوليتي أحاسب عليها أمام الله ثم أمامكم".

وأعلن: "جدد الاشتراك السنوي حتى الآن 95 ألف عضو وأتوقع وصولهم لـ 130 ألف بحد أقصى"، متابعًا: "إذا تمكن غير المشتغلين الذين يزيدون عن 200 ألف وصرف كلاً منهم 1000 جنيه فقط من مشروع العلاج لتكبدت النقابة 200 مليون من أموالكم، فالحفاظ على أموال النقابة مسألة حياة أو موت".