مرتضى منصور في زي الإخواني: "يا مرسي جمد قلبك.. ومالك والشاطر مظلومين"

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو قديم لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أثناء دفاعة عن جماعة الإخوان، والرئيس المعزول محمد مرسي، حيث وصف منصور خلال الفيديو جماعة الإخوان بأنها فصيل وطني لهم تاريخ مشرف ضد الإنجليز وكذلك في حرب 1956.

واستنكر مرتضى التظاهرات والاعتصامات أثناء حكم مرسي، داعيا المعزول بإصدار قانون للمظاهرات والاعتصامات، قائلا: "بقول للدكتور محمد مرسي جمد قلبك، مفيش دولة بقالها سنتين في مظاهرات واعتصامات ومش كل واحد زعلان من مراته يروح يوقف قطر".

وتابع: "يا جماعة انتوا بتسيئوا للرئيس مرسي سيبوه يشتغل، لو أخطأ نشيله بعد أربع سنوات، مش هينفع نغير رئيس جمهورية كل أسبوعين، وحسن مالك والشاطر والمرشد مظلومين".