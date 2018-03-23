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الوطن

أهالي شبرا يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات في مؤتمر جماهيري لدعم السيسي

منذ 23 دقيقة
كتب: حسن صالح
أهالي شبرا يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات في مؤتمر جماهيري لدعم السيسي

جانب من المؤتمر

أكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري بشبرا الخيمة، لدعم الرئيس السيسي، الذي نظمه الأهالي، على أهمية المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات، حتى يثبت المصريين للعالم أجمع أنهم شعب يعي جيدا التحديات الإقليمية والعالمية، التي تواجه مصر في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.

من جانبه قال المستشار عصام غالي، إن أهالي شبرا الخيمة والقليوبية ككل سيخرجون  للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، لدعم تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية، وذلك لاستكمال مسيرة النجاح والتعمير.

وأضاف أن الله أرسل الرئيس السيسي كهدية لمصر وشعبها، وعلينا رد الجميل وإثبات وعي المصريين للعالم بأكمله، وذلك عن طريق النزول للتصويت والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.

من جانبه أكد النائب مصطفي بكري، أن مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية هي أكبر دليل على دعم التنمية والاستقرار في مصر، وعلى الجميع أن يكون له دورا في دعم مشاركة المواطنين في الانتخابات، كونه واجبا وطنيا في هذه المرحلة التي نواجه فيها دعاة المقاطعة والإرهاب.

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