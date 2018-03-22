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الوطن

اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

منذ 15 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

مجدي البدوي

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه جرى توجيه عمال مصر بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه واجب وطني.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن عمال مصر لم تتأخر يوما عن واجبها تجاه مصر لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الكثير من أجل عمال مصر وبالتالي لابد من رد الجميل.

وأشار، إلى أن هناك اصرار كبير على المشاركة في الانتخابات القادمة والتصويت للرئيس "السيسي" لصالح مصر أولا ولصالح عمال مصر ثانيا.

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