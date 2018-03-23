عكاشة: السيسي يدرك معاناة المصريين.. لكنهم متعجلون في تحقيق مطالبهم

علق الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، على حوار "شعب ورئيس"، قائلًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك كل ما يعاني ويشتكي منه المصريون.

وأضاف عكاشة خلال حواره مع السيناريست مدحت العدل، مقدم برنامج "موعد مع الرئيس"، الذي يُذاع عبر فضائية "الحياة": "لكن الشعب المصري يحب تلبية مطالبه بسرعة، فمن أجل تغيير منظومتي التعليم والصحة على سبيل المثال نحتاج لسنوات طويلة".

وتابع: "والتأمين الصحي ضمان هوية المصريين، والسيسي يأمر بأن يتم إنجازه في 5 سنوات، رغم أنه يتم إنجازه في 15 سنة في كل دول العالم".