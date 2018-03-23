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الوطن

والدة الضحية مريم باكية: "نفسي أسمع صوت السيسي"

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود البدوي
والدة الضحية مريم باكية: "نفسي أسمع صوت السيسي"

والدة الضحية مريم

قالت نسرين أبو العينين، والدة الطالبة المصرية مريم، ضحية الاعتداء الغاشم في بريطانيا، إن آخر مرة سمعت فيها صوت مريم كانت في 20 يناير الماضي، لافتة إلى أن مريم تنبأت بوفاتها قبل 5 أشهر من الحادث بسبب الإهمال والعنصرية.

ووجهت "أبوالعينين"، خلال مداخلة من بريطانيا، ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، باكية: "مريم بنت مصر، وكنت هاتصل بيك أعزيك، ونفسي أسمع صوتك، مريم تستاهل تخليني أسمع صوتك".

وأضافت أن الشعب البريطاني يقف بجانبها مثل الشعب المصري، وينظم وقفات من أجل مريم ومتعاطف معها.

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