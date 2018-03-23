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الوطن

والد مريم ضحية لندن: "لو حادث بنتي حصل في مصر كان المتهمين اتطحنوا"

اليوم AM 01:58
كتب: محمود البدوي
والد مريم ضحية لندن: "لو حادث بنتي حصل في مصر كان المتهمين اتطحنوا"

مصطفى عبدالسلام

قال مصطفى عبدالسلام، والد مريم، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء في بريطانيا، إن أحد ضباط الشرطة أبلغه أنه سيتم تسليم جثمان مريم خلال فترة ما بين 8 أسابيع و12 أسبوعا، موضحًا أن الشرطة البريطانية لم تصل إلى حل لغز الحساب الغامض على "إنستجرام" المنسوب لمريم.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية من بريطانيا لبرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "لدي استفهامات حول صاحب الأكونت المزيف الذي أراد قتل ابنتي"، موضحًا أن الشرطة البريطانية لديها فيديو بالصوت والصورة للحظة الاعتداء على مريم ولكنها لم تتحرك.

وأكد أنه لا يوجد مقارنة بين العدالة المصرية والعدالة البريطانية، مستكملًا: "لو حادثة مريم حصلت في مصر كان المتهمين اتطحنوا"، لافتًا إلى أنه رفض التعامل مع الشرطة البريطانية بسبب إهمالهم للقضية، وحجب المعلومات عنهم.

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