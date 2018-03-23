والدة مريم: بريطانيا تساومنا بالتنازل عن القضية أو أخدها دون أعضاء

وجهت نسرين أبوالعنين، والدة الطالبة مريم، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء غاشم في بريطانيا، الشكر للمصريين، بسبب وقوفهم بجانبها في تلك الأزمة، موضحة أن مريم أوصتها في المنام ليلة وفاتها بأن تُدفن في مصر.

وأضافت "أبوالعنين"، خلال مداخلة من بريطانيا، ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن بريطانيا تحاول إجبارها على التنازل عن القضية أو ترك الجثمان لهم، متابعة: "قالولي يا تاخديها من غير أعضاء، يا تتنازلي عن القضية، يا تستني شهر أو اتنين".

وأوضحت أن جثمان ابنتها في الطب الشرعي وانتزعوا منه القلب والرئة والمخ ووضعوهم في قسم المعايشة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة في القضية ليست قانونية وليست طبيعية، واستكملت باكية: "إحنا مش بننام، أنا بتعذب، وعايزة أدفن بنتي علشان ترتاح لأنها اتعذبت في الأول والآخر، ومريم متستاهلش كدة".