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الوطن

خبير اقتصادي: قرار تعويم الجنيه محفز للاستثمار وينشط حركة التصدير

اليوم AM 01:57
كتب: محمود البدوي
خبير اقتصادي: قرار تعويم الجنيه محفز للاستثمار وينشط حركة التصدير

أرشيفية

قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، إن قرارا التعويم كان ينبغي أن يكون مُدارا وليس مطلقا، بعد أن ظل الاقتصاد المصري على مدار سنوات "اقتصاد ريعي"، مشددًا على أن قرار تعويم الجنيه محفز للاستثمار، ويجعل مصر مميزة في التصدير.

وأضاف خزيم، خلال حواره مع برنامج "حكاية وطن"، مع الإعلامي حاتم نعمان، عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن مصر تتمتع باقتصاديات غير موجودة في معظم دول العالم، اقتصاد زراعي وسياحي وبري وتجاري وصناعي، وتمتلك إمكانيات غير عادية، إلى جانب إمكانياتها البشرية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك فقرا في التشريعات الاقتصادية، مشددًا على أن هناك حزمة من القوانين الجاذبة للاستثمار ينبغي أن تخرج وهي قانون الاستثمار، وقانون العمل وقانون الإفلاس.

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