خبير اقتصادي: تصويت المصريين بالخارج بكثافة بمثابة "دفن للإخوان"

قال فادي عبد الرحمن، مستشار اقتصادي ومالي بدبي إنه شعر اليوم في بداية تصويت المصريين في الخارج باستعادة روح 30 يونيو، موضحا أنه يشعر أن الفيديوهات والصور، هي انعكاس لمشاهد المصريين في 30 يونيو.

وأضاف عبد الرحمن في اتصال هاتفي ببرنامج "الرئيس 2018" المذاع على فضائية "العاصمة" مع الإعلامي تامر عبد المنعم، أن مشاركة المصريين بكثافة في التصويت بالانتخابات هو بمثابة "دفن للإخوان".

وأكد أن خروج المصريين بكثافة ووقوفهم في الطوابير سيكتب كلمة النهاية لهذه الجماعة، لافتا إلى أن اليوم بمثابة عيد لجميع المصريين في الخارج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.