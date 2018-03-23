أهالي "زاوية المصلوب" ببني سويف ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي

نظم أهالي قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مساء الخميس، مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة المئات من أهالي القرية، وبحضور النائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب عن الدائرة.

حضر المؤتمر ألفيف من القيادات الطبيعية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة.

ودعا النويشي، الأهالي، بالوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة، والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجهها مصر، مجددا الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل.