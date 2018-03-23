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الوطن

البترول: أحداث 2011 أوقفت الدولة عن إنتاج الغاز وأجبرتها على الاستيراد

منذ 28 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
البترول: أحداث 2011 أوقفت الدولة عن إنتاج الغاز وأجبرتها على الاستيراد

طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر لديها بعض اكتشافات غاز حجمها صغير، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ربطهم حتى تظل حلقة الإنتاج مستمرة، وأن هناك تناقصا طبيعيا في احتياطات حقول الغاز، ولا بد أن يقابله استمرارا في الاكتشافات.

وأضاف الملا، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، أن "عمليات إنتاج الغاز والزيت يجب أن تكون مستمرة، وتأثرنا كثيرا بأحداث ما بعد ثورة يناير".

وأشار وزير البترول، إلى أن عدم التوقع بتحديد الاحتياجات من الغاز جعل هناك عدم جاهزية لاستقبال شحنات مستوردة، لافتا إلى أن أحداث 2011 أوقفت إنتاج الغاز وأجبرت الدولة على الاستيراد.

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