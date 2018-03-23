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الوطن

"كيف أبر بأمي" محاضرة بـ"ثقافة مطاي" في المنيا

منذ 34 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"كيف أبر بأمي" محاضرة بـ"ثقافة مطاي" في المنيا

جانب من المحاضرة

نظم بيت ثقافة مطاي بالمنيا، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، محاضرة بعنوان "كيف أبر بأمي".

تناولت المحاضرة، توضيح معني البر الذي يعتبر أسم جامع لكل شي عند الشدة والمرض والفرح، وأهمية حسن الخلق في معاملة الأم والأب، والاعتراف بفضلهما في رعاية الأبناء وتربيتهم، والآيات القرآنية التي وردت لتعظيم بر الوالدين وفضلهم على الأبناء والوصية بهم.

وضرورة التعامل معهما بلطفٍ وهدوء، وإدخال الفرحة إلى قلوبهما وحمايتهما من كل سوء وشرّ، وفي ختام اللقاء ناقش الطلاب كيفية احتفالهم بعيد الأم، وماذا يقدمون لأمهاتهم في عيدها.

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