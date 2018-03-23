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الوطن

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ 53 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس شديد الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

بينما يبدأ الإنخفاض غربًا ويتقدم نحو الداخل في نهاية الفترة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الامطار غربًا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء،  تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس في نهاية الفترة مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ38 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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