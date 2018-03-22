"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. وعاصفة غرب البلاد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة طرأ عليها ارتفاع آخر وملحوظ اليوم بمعدل درجتين لتصل 36 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وذكر الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة اليوم على أنحاء البلاد كافة خلال ساعات النهار، ومعتدل خلال الليل على أغلب الأنحاء.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد"، موضحا أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، كما تنشط الرياح على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.