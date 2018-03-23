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الوطن

عبد الله جورج عن حل مجلس إدارة الزمالك: "مش فارقة لأنه لا يمارس عمله"

اليوم AM 08:15
كتب: أحمد حامد دياب
عبد الله جورج عن حل مجلس إدارة الزمالك: "مش فارقة لأنه لا يمارس عمله"

عبدالله جورج

توقع عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل مجلس إدارة منتخب جديد، حال حل مجلس الإدارة الحالي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف جورج، خلال لقائه في برنامج "إكسترا تايم" المٌذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المجلس الحالي لو اتحل مش فارقة لأنه لا يمارس عمله".

وتوقع ضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خوض أحمد سليمان انتخابات رئاسة الزمالك على مقعد الرئيس، متابعا: "اعتقد أنه هينزل لأن أحمد سليمان هو اللي خلى للزمالك انتخابات بخوضه ليها، وبقا فيه انتخابات في نادي الزمالك ومخفش إنه ينزل".

 

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