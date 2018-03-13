أحمد حسن: "أنا أهلاوي.. وروحت الزمالك علشان أختم حياتي في نادي كبير"

قال أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، إن انتقال أحد اللاعبين بين قطبي الكرة المصرية أمرا صعبا للغاية، موضحًا أن الجماهير لا تتقبله على الإطلاق.

وأضاف حسن، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "نادي الإسماعيلي له فضل كبير عليّ، لكن ميولي أهلاوية، وذهبت للزمالك لأنه فريق كبير، وأنا كنت أريد أن أختم حياتي المهنية في فريق كبير سواء أكان الأهلي أو الزمالك".

وتابع: "عندما لعبت في الزمالك، لم أخسر جمهور الأهلي، وهم يتعاملون معي باحترام، وأنا أحمد الله على ذلك".