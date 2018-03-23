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الوطن

جامعة دمنهور تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

اليوم AM 09:45
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
جامعة دمنهور تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الدكتور عبيد صالح

أعلن مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات مركزية في الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة.

كما قرر مجلس الجامعة، تنظيم مسيرة طلابية تجول شوارع المحافظة بالأغاني الوطنية وبعلم مصر، يرتدي فيها الطلاب زيا يمثل الجامعة، لحث الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الجامعة، أن على الجميع مخاطبة الشباب للنزول والمشاركة الإيجابية، مؤكدا أن هذا لا يقع على عاتق الإعلام المصري فقط، ولكن يجب مشاركة كل المؤسسات في توجيه العاملين بها لأهمية المشاركة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه من أهم عوامل الاستقرار هو نزول الشباب والمشاركة وعدم عزوفهم عن المشاركة، مشددًا على أهمية حملات التوعية، لحث الجميع على المشاركة والتصويت ومخاطبة الشباب والتوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية التي تعد أهم عوامل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وأن مواجهة التطرف يكون من خلال الاصطفاف خلف القادة السياسية، وأولى تلك الخطوات هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت الإيجابي، والبعد عن العزوف السياسي لتدمير مخطط الشر وحماية مصر من المخططات الخارجية.

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