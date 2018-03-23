"كن عونا".. قافلة طبية لـ"صيدلة سوهاج" لأهالي قرية العيساوية

تنظم كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، اليوم، قافلة طبية توعوية بيئية شاملة، بقرية العيساوية شرق، تحت عنوان "كن عونا".

وأكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها نحو خدمة المجتمع في كل المجالات، وعلى رأسها الخدمات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء كل التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانا لكل هذه الخدمات.

وقال الدكتور محمود المنشاوي عميد الكلية، إن القافلة تشمل التوعية ببعض الأمراض الخطيرة وكيفية الوقاية منها، وعلى رأس تلك الأمراض سرطان الثدي لدى السيدات وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، وأمراض فقر الدم ونقص المناعة المكتسبة، وضغط الدم المرتفع، من خلال 100 طالب وطالبة من طلاب الاتحاد المصري لكلية الصيدلة في سوهاج، والذين تلقوا عدد من الدورات وورش العمل عن كيفية التواصل والتوعية بتلك الأمراض، وتقوم تلك المجموعات بالتوعية داخل المنازل والتجمعات الجماهيرية بالقرية.

وأضاف عميد الكلية، أن القافلة الطبية تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية والنساء والجلدية والتناسلية، كما تشمل القافلة توزيع بعض الملابس والأغطية لبعض الأسر في إطار التكافل المجتمعي.