أثرياء العالم يفقدون 71 مليار دولار في ليلة واحدة.. تعرف على السبب

فقد أثرياء العالم 71 مليار دولار بعد الموجة البيعية بأسواق الأسهم التي حدثت في أسواق الأسهم، أمس الخميس، نتيجة القرارات التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة.

ووفقا لمركز معلومات مباشر فقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 700 نقطة أمس متراجعاً إلى مستوى 23957.8 نقطة، ومُسجلاً أسوأ أداء منذ الموجة البيعية في مطلع مارس الجاري.

وكشف مؤشر "بلومبيرج" لأثرياء العالم أن ثروة الملياردير الأمريكي "وران بافت" هو الأكثر تراجعاً حيث فقد 3.02 مليار دولار، يليه "جيف بيزوس" رئيس شركة "أمازون" وأكثر رجال العالم ثراءً حيث فقدت ثروته 3.01 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوماً تجارياً أمس يفرض تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار.

أما على مستوى أثرياء قارة آسيا، فكانت ثروة الملياردير "تينسنت هولدنجز" رئيس شركة "تينشنت" الأكثر انخفاضاً بمقدار 2.16 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن 52 شخص فقط بالقائمة التي تضم 500 شخص هم من أضافوا أموال إلى ثروتهم أمس.