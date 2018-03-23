موجز الظهيرة: شكري يلتقي نظيرته الهندية.. ووفاة سودانية قادمة للقاهرة

تنشر الوطن موجز أنباء الثانية عشرة ظهرا، حيث التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، سوشما سواري وزيرة خارجية الهند، في إطار زيارته الحالية إلى نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية، حيث أجرى الوزيران مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

فيما توفيت راكبة سودانية على متن طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم، اليوم، قبل هبوطها في مطار القاهرة الدولي.

وفاة راكبة سودانية قبل هبوط طائرتها في مطار القاهرة

"مصر للطيران": تخفيض 35% على أسعار تذاكر عمرة رجب وشعبان

مصر تتسلح بالفرعون الذهبي في مواجهة للتاريخ أمام البرتغال

شكري يبحث مع نظيرته الهندية مكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا وفلسطين