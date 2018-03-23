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الوطن

موجز الظهيرة: شكري يلتقي نظيرته الهندية.. ووفاة سودانية قادمة للقاهرة

منذ 27 دقيقة
كتب: سمر صالح
موجز الظهيرة: شكري يلتقي نظيرته الهندية.. ووفاة سودانية قادمة للقاهرة

وزير الخارجية سامح شكري

تنشر الوطن موجز أنباء الثانية عشرة ظهرا، حيث التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، سوشما سواري وزيرة خارجية الهند، في إطار زيارته الحالية إلى نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية، حيث أجرى الوزيران مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

فيما توفيت راكبة سودانية على متن طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم، اليوم، قبل هبوطها في مطار القاهرة الدولي.

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