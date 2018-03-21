نشرة انتخابات الرئاسة| إعداد "كشوف" لحذف المصوتين.. ودعوات للمشاركة

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالخارج، تحت مسمى "الكشوف الوردية"، لتوزيعها على اللجان الانتخابية بالمحافظات.

أعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، بدء تسليم تصاريح متابعة الانتخابات الرئاسية لوسائل الإعلام اعتبارًا من اليوم، من داخل مقرات الهيئة الوطنية، المجلس الأعلى للاعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام.

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