الاتحاد الأوروبي يريد "إعفاء دائما" من الرسوم الجمركية الأمريكية

أكد القادة الأوروبيون المجتمعون في قمة في بروكسل الجمعة انهم يشعرون بالارتياح بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعفاء الصادرات الاوروبية من الفولاذ والالمنيوم من الرسوم الجمركية حتى الاول من مايو، لكنهم يريدون "استثناء دائما".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عند وصولها الى القمة "انني سعيدة بهذا الاستثناء الموقت". واضاف "سنرى كيف يمكننا الحصول على اعفاء دائم".

وكان الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر اثار آمالا لدى الاوروبيين بتأكيده الخميس في الكونغرس انه سيتم حاليا استثناء الاتحاد الاوروبي واستراليا والارجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية من هذه الرسوم الجمركية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الجمعة.

وبعد ساعات، اعلن البيت الابيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمح بتعليق الرسوم على واردات الفولاذ والالمنيوم من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وبينهم الاتحاد الاوروبي، حتى الاول من مايو.

واوضح البيت الابيض انه وخلال تعليق هذه الرسوم، ستستمر المحادثات مع الدول المعنية لمحاولة التوصل الى اتفاق.

وذكر موظف اوروبي كبير ان قادة الاتحاد الذي سيناقشون القضية صباح الجمعة ينوون المطالبة بان يكون "هذا الاستثناء دائما"، مع تأكيدهم انهم "منفتحون على المناقشات".

وكان القادة الاوروبيون المجتمعون في بروكسل تلقوا بحذر تصريحات واشنطن في هذا الشأن. وفي نهاية اليوم الاول من قمة قادة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد، قالت المستشارة الالمانية في وقت مبكر من صباح الجمعة "علينا ان ننتظر القرارات النهائية للادارة الاميركية".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ان "الامر يعطي الانطباع بان رئيس لدى رئيس الولايات المتحدة رغبة بالتفاوض مع الاتحاد الاوروبي وهو يوجه مسدسا الى رأسنا". واضاف "هذه ليست طريقة نزيهة للتفاوض عندما نكون شركاء بهذه الدرجة من المتانة تاريخيا".

وقرر رؤساء حكومات ودول الدول ال28 الذين كانوا قبل اعلان البيت الابيض، ينتظرون رسالة واضحة ورسمية من واشنطن، صباح الجمعة تمديد مناقشاتهم حول التجارة في بروكسل.

واعلنت رئيسة الوزراء البريطانية التي كان يفترض ان تغادر بروكسل مساء الخميس، انها "بقيت صباح الجمعة للمشاركة في هذا النقاش المهم جدا".

ورأت ميركل من جهتها ان "سعي الاتحاد الاوروبي الى النقاش (مع الاميركيين) كان مجديا".

وبعد تأكيد رغبتها في علاقات جيدة بين جانبي الاطلسي، لم تستبعد ميركل ردا على اجراءات اميركية. وقالت انه اذا فرضت الولايات المتحدة "رسوما جمركية ضد الاتحاد الاوروبي، فسنرد باجراءات مضادة".

- "المشكلة في التفاصيل" -قال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي لاذاعة "فرانس انتر" ان "المشكلة تكمن في التفاصيل". واضاف ان "هذا القرار مؤقت وعلينا مواصلة المفاوضات مع واشنطن وفي الوقت نفسه الاستعداد لكل الفرضيات".

وأضاف أن "دونالد ترامب اثبت انه قادر على التقلب ويجب ان نكون مستعدين لكل السيناريوهات الافضل منها والاسوأ".

وكان الرئيس الاميركي صدم العالم عندما اعلن مطلع مارس فرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على الفولاذ وعشرة بالمئة على الالمنيوم ما اثار استياء اقرب حلفاء الولايات المتحدة الذين طالبوا باعفائهم من هذه الرسوم.

واذا تأكدت توقعات الاوروبيين، فسينتقل خطر نزاع تجاري باتجاه الصين التي اطلق ترامب قبيل ذلك تصريحات ضد "الممارسات غير النزيهة" للدولة الآسيوية العملاقة.

وكانت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم اجرت محادثات مكثفة الثلاثاء والاربعاء في واشنطن. وقد اوضحت الخميس بعد عودتها ان ترامب سيعلن عن "بعض الاستثناءات" من هذه الرسوم وانها تتوقع ان يكون الاتحاد الاوروبي "على هذه اللائحة".

وأعلن الاتحاد الاوروبي لائحة بمنتجات اميركية رمزية مثل زبدة الفستق والدراجات النارية يمكن ان تفرض عليها رسوم اوروبية اذا طبقت الولايات المتحدة قرارها.

ووحدهما كندا والمكسيك تم استثناؤهما من الرسوم الجمركية التي اعلنتها واشنطن في الثامن من مارس.

وكان لايتهايزر اوضح الاربعاء ان الاوروبيين والاميركيين سيشكلون "مجموعة عمل" ما زالت معالمها غير واضحة لمناقشة عدد من الملفات التجارية مثل الفولاذ والالمنيوم وكذلك "حماية الاستثمارات" او بعض "الخلافات التجارية" خصوصا في القطاع الزراعي.

وصرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو انه "سعيد لان الرئيس ترامب غير رأيه". وقال ان "كل الذين يتخذون قرارات بشكل احادي يتعرضون لردود انتقامية، لاجراءات مضادة"، مشيرا الى ان اوروبا "عبرت عن نيتها علنا الرد والدخول في حرب تجارية".