تفاصيل عملية إطلاق نار واحتجاز رهائن في متجر جنوبي فرنسا

يحتجز رجل قال إنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" رهائن في عملية لا تزال جارية الجمعة داخل متجر في بلدة تريب جنوبي فرنسا، وأصيب شرطي قبلها بدقائق بالرصاص في مدينة قريبة دون أن يتضح على الفور إذا كان الحادثان مرتبطين.

وأعلن إدوار فيليب رئيس الحكومة، أن "الوضع خطير" وأن المسألة أحيلت أمام القضاء المختص بمكافحة الإرهاب.

وقالت نيابة كركاسون، إن عملية احتجاز الرهائن بدأت قرابة الساعة الـ10 بتوقيت جرينتش، داخل سوبر ماركت في مدينة تريب بالقرب من كركاسون في دائرة أود، موضحة أن محتجز الرهائن فتح النار لكن دون أن توضح ما إذا أوقع ضحايا أم لا.

وقال شاهد عيان، إن مطلق النار هتف "الله أكبر" عند دخوله السوبر ماركت، بحسب مصدر قريب من الملف. بينما أشار الدرك إلى اصابة شخص أو اثنين بالرصاص.

وأكد الجنرال جان فاليري ليترمان مسؤول منطقة لانغدوق روسيون، "هناك للأسف فرضية بحصول وفاة لكن من غير الممكن أن يصل الطبيب إلى المكان للتحقق من الأمر".

وقبل الحادث أصيب شرطي بجروح، برصاص شخص لاذ بالفرار في كركاسون أيضا في دائرة أود، على بعد أقل من 10 كيلومترات من تريب، بحسب مصادر قريبة من الملف. ولم تشر السلطات في هذه المرحلة إلى أي ارتباط بعد بين الحادثتين.